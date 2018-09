Kotimaa

Poliisi tutkii: 19-vuotias sarjarötöstelijä kaatoi 13-vuotiaan maahan ja kuristi – saaliiksi pankkikortti

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Tapausten

poliisi on vanginnut 19-vuotiaan paikkakuntalaisen lukuisista vahingonteko-, varkaus- ja ryöstörikoksista.Miehen epäillään ryöstäneen 13-vuotiaalta lapselta pankkikortin ja pienen määrän rahaa elokuun alussa kahden rikoskumppanin kanssa. Poliisin mukaan epäillyt olivat kaataneet uhrin ja kuristaneet häntä.Lisäksi miehen epäillään murtautuneen useaan ravintolaan Porvoossa ja anastaneen niistä alkoholia ja rahaa.Miehen myös epäillään sytyttäneen tuleen Porvoon keskustassa sijaitsevan varastorakennuksen terassin elokuussa.Poliisi epäilee, että vangittu mies on kavereineen myös tuhonnut useita polkupyöriä polttamalla, heittämällä kerrostalon katolta ja upottamalla Porvoonjokeen.sai miehen kiinni ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa Porvoon vanhassa kaupungissa sijaitsevasta ravintolasta.Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä mies murtautui jälleen ravintolaan, mutta poliisipartio keskeytti teon. Mies onnistui pakenemaan paikalta, mutta hänet tunnistettiin ja otettiin kiinni seuraavana aamuna.Vielä on epäselvää, mitä kaikkia rikoksia poliisille tulee tutkittavaksi. Poliisi tutkii tapausta ainakin ympäristön turmelemisena sekä varkausrikoksina.selvittelyn yhteydessä poliisin tietoon on tullut, että pelastuslaitos on nostanut Porvoonjoesta kävelysillan lähistöltä 30 tuhottua polkupyörää heinäkuussa.