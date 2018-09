Kotimaa

Touko-elokuu oli mittaushistorian lämpimin – tilastot paljastavat kuinka harvinainen kesä oli

Kuuma kesä aiheutti kuivuutta

Kulunut kesä on ollut yksi mittaushistorian kuumimpia, jos tarkasteluun otetaan toukokuu, niin kesä oli mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos.Ilmatieteen laitoksen tilastoissa kesä-elokuu oli tänä vuonna noin kaksi astetta tavanomaista lämpimämpi. Näin lämpimiä kesiä on keskimäärin 20–30 vuoden välein.Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin maan eteläosassa 40 päivänä ja Lapin asemilla noin 20 päivän molemmin puolin.Hellepäiviä oli paikkakunnasta riippuen 10‒30 tavanomaista enemmän. Yksittäisistä havaintoasemista eniten hellepäiviä mitattiin Heinolassa, 46 kappaletta.Kesän ylin lämpötila mitattiin Vaasan Klemettilässä 18. heinäkuuta ja se oli 33,7 astetta.Tilastojen valossa elokuu oli 1–3 astetta tavanomaista lämpimämpi.Kuukauden ylin lämpötila, 32,9 astetta, mitattiin Lappeenrannan Konnunsuolla 2. elokuuta.Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan alkukesä oli myös poikkeuksellisen kuiva. Kuivuus alkoi jo toukokuussa, eikä maan länsiosassa käytännössä satanut juuri lainkaan yli kuukauteen.Etenkin Ahvenanmaalta Keski-Suomeen yltävällä alueella sademäärät jäivät puoleen tavanomaisesta, mikä on harvinaista. Vähiten satoi Ahvenanmaan Jomalassa, vain 77,6 millimetriä.Pohjois-Lapissa taas sademäärä oli keskiarvojen yläpuolella, paikoin jopa kaksinkertainen tyypillisiin arvoihin verrattuna.