Kotimaa

Ostitko tällaisia kuppinuudeleita? Tuotteesta voi löytyä kivulias yllätys

Suomessa on vedetty pois myynnistä kuppinuudeleita, joiden sekaan on saattanut eksyä lasinpaloja.





Tukkukauppa Ailako vetää pois erän Nissin Cup Noodles Spicy -nimistä tuotetta, jonka parasta ennen -päiväys on 10/2019 ja eräkoodi L802513A. Tuotetta on myyty pakkauskoossa 66g.Valmistajan mukaan tuote-erään on saattanut mahdollisesti joutua lasinpaloja valmistuksessa käytetyn raaka-aineen mukana. Kuluttajia pyydetään lopettamaan kyseisen erän käyttö ja palauttamaan virheelliset tuotteet ostopaikkaan.Tuotetta on myyty Tokyokan-myymälässä Helsingissä Annankadulla. Tuotetta on myyty Tokyokanissa toukokuusta lähtien.