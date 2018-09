Kotimaa

Turkulaismies havahtui olohuoneesta kuuluneeseen kummaan ”molotukseen” – olohuoneesta löytyi kutsumaton vieras

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Abraham













Turkulainen Seija Abraham sai mieheltään mitä erikoisimman yhteydenoton kesken työpäivän perjantaina.Abrahamin puoliso korjasi tietokonetta kotona, kun olohuoneesta alkoi kuulua kummaa ”molotusta”, Abraham kertoo.– Mies meni olohuoneeseen ja huomasi, että matolla käveli kana. Kissa kyttäsi sitä pöydän alla silmät pyöreinä, Abraham sanoo.Pariskunta asuu Varissuolla kerrostalossa.Mies yritti soittaa Abrahamille töihin, mutta Abraham ei vastannut. Pian naisen puhelimen näytölle alkoi ilmestyä valokuvia kanasta – heidän kotonaan. Abraham soitti Turun kaupungin eläinhoitolaan, josta käytiin noutamassa lintu.ei tiedä, miten kana on päätynyt parvekkeelle. Pariskunta asuu keskellä kaupunkiasutusta.– Tämä on mysteeri.Pariskunnan asunto sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa, parveke on monen metrin korkeudessa. Parveketta ympäröi kehikko.– Lintu on tehnyt töitä, että se on päässyt meille.Siipiveikko käyttäytyi kiltisti, Abraham kertoo.– Parvekkeella on koristekäpyjä, lintu oli nokkinut niitä.Lintu sai lyhyen vierailunsa päätteeksi syötäväkseen kaurahiutaleita, eläin kelpuutti ryynit.