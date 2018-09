Kotimaa

Poliisille tuli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 1.30 tehtäväilmoitus taksista tehdystä ryöstöhälytyksestä. Ensitiedon mukaan taksi oli ajamassa Kontioniemestä (Kontiolahti) kohti Joensuuta.Poliisipartio kohtasi pian ilmoituksen jälkeen taksiauton lähellä Joensuun keskustaa Kajaanintien ja Raatekankaantien risteyksen pohjoispuolella. Tämän jälkeen poliisipartio seurasi taksia, joka ajoi Kajaanintietä Joensuun keskustan suuntaan. Poliisipartio näytti taksiautolle pysähtymismerkkiä, jota taksi ei noudattanut. Taksi ei kuitenkaan pyrkinyt aktiivisesti poliisipartiota karkuun.Taksiauto kääntyi Kuopiontielle Kuopion suuntaan ja pysähtyi lopulta Kuopiontien ja Siltakadun risteyksen kohdalla olevalle linja-autopysäkille.Välittömästi auton pysähdyttyä taksinkuljettajan toiminut 31-vuotias nainen oli poistunut kuljettajan paikalta ja ilmoittanut poliisille, että asiakkaalla on teräase.Poliisi aloitti heti kohdehenkilön käskytyksen. Myöhemmin 21-vuotiaaksi kontiolahtelaiseksi mieheksi osoittautunut henkilö nousi apukuljettajan paikalta ja käveli teräase kädessään kohti toista poliisipartion jäsentä. Mies ei totellut poliisin käskytystä ja poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta miehen toiminnan pysäyttämiseksi. Laukaus ammuttiin poliisin virka-aseella ja osui kohdehenkilöä ylävartaloon. Mies on Suomen kansalainen.Poliisin aseenkäytön kohteeksi joutuneen miehen tilasta poliisilla ei ole tällä hetkellä tietoa. Hänet toimitettiin heti tapahtuman jälkeen Pohjois-Karjalan keskussairaalaan ja sieltä myöhemmin sunnuntaina Kuopion Yliopistolliseen sairaalaan.Poliisi on tehnyt tapauksen johdosta useita kuulusteluja aamun aikana. Kuulusteluissa on selvinnyt, että mies istui taksin kyytiin Kontiolahden Kontioniemessä. Heti kyytiin tultuaan mies oli ottanut teräaseen esiin ja vaatinut taksinkuljettajalta puhelimia itselleen.Miehen käytös oli, taksin kuljettajan mukaan, taksimatkan aikana ollut sekavaa ja hän on huitonut teräaseella taksin sisätilassa. Taksinkuljettajalle ei ole tapahtumasta aiheutunut fyysisiä vammoja, mutta tapahtuma on ollut järkyttävä. Miehen taksinkuljettajalta anastama omaisuus on saatu takaisin.Jo aikaisemmin tilanteen omin silmin nähnyt sivullinen taksinkuljettaja kuvaili tapahtumien kulkua Ilta-Sanomille. Hän oli lähimmillään noin 15 metrin päässä epäillyn ampumiseen päättyneestä tilanteesta.– Kaveri lähti ulos autosta puukon kanssa. Poliisit käskyttivät häntä, mutta hän ei totellut ja lähestyi poliisia, jonka jälkeen poliisi ampui häntä ilmeisesti jalkaan, kuljettaja kertaa tapahtumia.– Se oli aika nopea tapahtuma. Kaikki oli ohi ehkä kymmenessä sekunnissa.Poliisi jatkaa asian selvittämistä. Rikosnimikkeinä tällä hetkellä ovat törkeä ryöstö ja virkamiehen väkivaltainen vastustaminen.Poliisi pyytää tapauksen mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä ilmoittamaan havainnoistaan sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimella 0295 415232.