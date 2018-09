Kotimaa

Rivitalo palaa Haapavedellä, vielä ei tietoa onko sisällä ihmisiä

2.9. 5:39

Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla on syttynyt tulipalo puurakenteisessa rivitalossa.

Pelastuslaitos ei vielä viiden aikaan aamulla pystynyt sulkemaan pois henkilövahinkojen mahdollisuutta. Hälytys tuli vähän ennen aamuneljää.



Pelastuslaitoksen mukaan syttyneessä rivitalossa on neljä asuntoa, joista kahdessa on asukkaita. Toistaiseksi ei ole tietoa, onko rakennuksessa ketään. Syttynyt rakennus tulee tuhoutumaan täysin. Lähellä on myös kaksi muuta rivitaloa.



Rivitalo oli kokonaan tulessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Sammutustyöt ovat yhä käynnissä.