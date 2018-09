Kotimaa

Puukolla uhannut mies nousi taksiin Kontiolahdella – poliisi ampui takaa-ajon jälkeen

Poliisi sai lauantain ja sunnuntain välisenä yönä klo 01.30 tehtävän, jonka mukaan taksista oli annettu ryöstöhälytys. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hälytys annettiin Kontiolahden Kontioniemestä, josta taksi jatkoi matkaa kohti Joensuuta.Poliisipartio tavoitti taksin Joensuussa Kajaanintiellä. Poliisi seurasi autoa, joka pysähtyi lopulta Kuopiontiellä tien varteen.Poliisin mukaan kävi nopeasti ilmi, että taksin asiakkaana ollut mies on aseistautunut teräaseella. Mies ei totellut poliisin antamia käskyjä, ja poliisi ampui miestä tilanteen pysäyttämiseksi.Rikoksesta epäiltynä on 21-vuotias kontiolahtelainen mies. Hänet on toimitettu Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Miehen tilasta ei ole tietoa.Poliisi tutkii asiaa törkeänä ryöstönä ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.Juttua muokattu 2.9. klo 4:29: Korjattua otsikkoa, jossa puhuttiin kaappauksesta.