Lotossa ei täysosumia – suurimmat potit Raumalle, Helsinkiin ja Naantaliin

Lotossa ei löytynyt kierroksella 35/2018 täysosumia. Ensi lauantaina 7 oikein -tuloksille on jaossa 3,6 miljoonaa euroa.6+1-tuloksia lotottiin kolme kappaletta. Kunkin pelin voitto-osuus on noin 62 739 euroa. Yksi riveistä on pelattu Rauman Karjalankadun Nesteellä, kaksi muuta ovat nettipelaajat Helsingistä ja Naantalista.Loton oikeat numerot kierroksella 35/2018 ovat 1, 13, 14, 16, 19, 26 ja 31. Lisänumeroksi arvottiin 37 ja plussanumeroksi 9.Jokerin oikea rivi on 3 7 1 5 9 8 4. Täysosumia ei löytynyt, mutta 6 oikein -tuloksia pelattiin neljä. Kolme pelaajaa voittaa 20 000 euroa, ja yksi valkeakoskelainen nettipelaaja tuplatulla rivillään 40 000 euroa. Muut voittajat ovat pelanneet Kemin CitymarketissaOulun Ruskon Citymarketissa ja Mäntyharjun R-kioskillaLomatonnin voittava kaupunki-numero-yhdistelmä on Montreal 16. Tonneja lähti jakoon 14 kappaletta.Lotossa oli lauantaina aiheena Suomen Punaisen Ristin omaishoitoperheiden tukitoiminta.