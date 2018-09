Kotimaa

Espoon perusopetuslinjan päällikkö kertoo yllätyspotkuista: ”Tämä lähti nyt välttämättömänä”

Espoon

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005812333.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005812238.html