Kuuma ja kuiva kesä aiheutti maanviljelijälle yli 50 000 euron tappiot: ”Sitä alkaa miettiä, onko tässä mitään järkeä”

Kotimaa

Kuuma ja kuiva kesä aiheutti maanviljelijälle yli 50 000 euron tappiot: ”Sitä alkaa miettiä, onko tässä mitään





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Perhe joutuu kiristämään vyötä entisestään

Lomailijan kannalta tämä on ollut loistava vuosi, mutta viljelijän kannalta katastrofaalinen.