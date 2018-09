Kotimaa

Apetit vetää markkinoilta lohituotteita virheen vuoksi

1.9. 13:39

Takaisinveto Apetit vetää markkinoilta pois kylmäsavu- ja graavituotteitaan, koska tuotteissa on ollut virheellinen päiväys, tiedottaa Escamar Seafood.

Tuotteihin on painettu virheellinen käyttöpäivä 5. elokuuta, vaikka oikea päiväys on 5. syyskuuta.



Takaisinveto koskee 150 gramman kylmäsavustettua lohifileetä, 100 gramman kylmäsavustettua konjakkilohifileetä, Apetit Graavin 150 gramman kirjolohifileeviipaleita ja 100 gramman lime-persilja-lohifileetä.



Tuotteet on poistettu myymälöistä. Kuluttajat voivat lähettää hyvitystä varten tuotteen päiväysetiketin kuvattuna tai pakkauksesta leikattuna Apetit Kuluttajapalveluun.