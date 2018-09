Kotimaa

Syyskuu alkaa syksyisen harmaana – sunnuntaina tilanne jo muuttuu

Sää on enimmäkseen pilvistä ja maan länsiosassa tulee paikallisia sateita. Päivän mittaan myös maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa tulee jokunen tippa vettä.Lapissa päivä on poutainen ja verraten aurinkoinen. Päivälämpötilat ovat noin 15–20 astetta, lämpimintä on Kaakkois-Suomessa.Sunnuntaina aamulla sää aurinkoinen suuressa osassa maata, joskin sumua voi esiintyä. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja maan etelä- ja keskiosassa voi tulla jokunen heikko iltapäiväkuuro. Kuuroista huolimatta sää on pääosin poutainen.Sunnuntaina päivälämpötila on etelässä noin 20–23 astetta ja pohjoisessa 17–20 astetta.Maanantaina korkeapaine vahvistuu Suomeen ja sää on aurinkoista ja poutaista.