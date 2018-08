Kotimaa

Hirvenmetsästys alkaa pohjoisessa Suomessa – aloitusta aikaistettu talven tulon takia

Pyyntilupia edellisvuotta enemmän

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkaa tänään pohjoisessa Suomessa. Lapissa jo aiempina vuosina aikaistettu hirvenmetsästys koskee Suomen riistakeskuksen mukaan jatkossa myös Kuusamoa ja Taivalkoskea Pohjois-Pohjanmaalla. Metsästyksen aloitusta pohjoisessa on aikaistettu talven tulon takia.Muualla Suomessa alkaa tänään hirvieläinten vahtimismetsästys, jossa hirveä saa metsästää varsinaisen metsästysajan alkuun asti pelloilta. Peuraeläimiä voi metsästää vahtimalla myös esimerkiksi ruokintapaikoilta. Eläinten ajaminen ja koiran käyttö on vahtimismetsästyksessä kielletty.Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella aikaistettu hirvenmetsästys taukoaa 21. syyskuuta alkaen lähes kolmeksi viikoksi kiimarauhoituksen vuoksi. Häiriöitä hirven kiima-aikana halutaan vähentää, jotta mahdollisimman moni vasa syntyisi keväällä tavalliseen aikaan.Kiimarauhoitustauko päättyy, kun hirvenmetsästys alkaa koko maassa lokakuun toisena lauantaina eli 13. lokakuuta. Hirvenmetsästyskausi jatkuu vuoden loppuun. Ilman koiraa hirvenmetsästys on sallittu 15. tammikuuta saakka.Hirvieläinten pyyntilupien määrää on riistakeskuksen mukaan hieman kasvatettu viime vuodesta. Hirvien pyyntilupia on myönnetty lähes 55 000 ja valkohäntäpeurojen yli 44 000. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.