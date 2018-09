Perinnönjako oli katkera pala omaisille, jotka tiesivät totuuden – vainajan sisko osasi vetää oikeista naruista

Kotimaa

Perinnönjako oli katkera pala omaisille, jotka tiesivät totuuden – vainajan sisko osasi vetää oikeista naruist

Joulukortti katkaisi koko perinnönjaon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maljakosta pysyvä ryppy suhteisiin

Jako oli katkera pala niille sisaruksille, jotka tiesivät, mitä testamentin tekijät todella olivat tarkoittaneet.

Katkera pala muille sisaruksille

Testamentin hyväksyneet eivät saaneet varallisuudesta mitään.

Testamentti herätti epäilyt

Pesän arvo oli niin merkittävä, että siskon lapset siitä kiinnostuivat.

Tytär tuhlasi äitinsä rahat

Oheisella videolla annetaan ohjeita testamentin laatimiseen.

Niin pientä asiaa tai esinettä ei olekaan, etteikö siitä voisi syntyä riitaa perinnönjaossa.Ilta-Sanomien haastattelemat asianajajat kertovat erikoisimmista tapauksista, joihin he ovat työssään törmänneet.Vanhat kirjeet, valokuvat, postikortit ja postimerkit ovat tunteita herättävää pesän tavaraa, jota jaetaan otsa kurtussa, jos vain voidaan jakaa. Joskus tavaroille etsitään uutta kotia riitelemällä käräjäsalissa saakka.Pesänjakajakin saattaa pitää suoranaisena tuhlauksena tapahtumaa, josta itse laskuttaa 300 euroa tunnilta ja keskiössä on vanhojen korttien tai kirjeiden loppusijoituspaikka. Tonneja kuluu helposti.Yksi joulukortti saattaa katkaista perinnönjaon, kertoo asianajaja, joka joutui todistamaan tapahtunutta.Samanlaisen tilanteen aiheutti valokuva, joka oli yhdelle tärkeämpi kuin muille osakkaille ja hän ehdottomasti halusi sen – olihan hän itse kuvassa.Vainajan tahtoa on kunnioitettava, vaikka koville ottaisikin.Soppakauha ja vanha maljakko ovat perinnönjaossa yhtä hyviä riidanaiheuttajia kuin rantatontti tai kakkosasunto kaupungissa.Eräässä tapauksessa yksi tyttäristä oli lahjoittanut äitinsä 50-vuotispäivänä äidille maljakon. Kun äiti sitten likimain kasikymppisenä kuoli, hän oli jo hyvissä ajoin kirjannut ylös esineitä, jotka halusi lahjoittaa tietyille jälkeläisilleen.Lahjaksi saatu maljakko oli osoitettu lapselle, joka ei ollut sitä äidille lahjaksi antanut.Tytär, joka oli aikanaan maljakon lahjaksi antanut, olisi myös halunnut sen ja pahoitti mielensä.Äitivainaan tahto oli hänen viimeinen tahtonsa ja sitä tuli kunnioittaa. Sisarukset eivät ruvenneet maljakosta enemmin riitelemään, mutta ryppy siitä jäi sisarusten suhteisiin.Lapseton pariskunta teki testamentin.Kummallakin puolisolla oli siskoja ja veljiä ja heillä lapsenlapsia.Yhden siskon kanssa välit olivat menneet eikä pariskunta halunnut jättää hänelle tai hänen lapsilleen mitään, mutta kaikille muille oli mammonaa tiedossa.Pariskunta teki testamentin palvelulaitoksessa. Se oli käsinkirjoitettu. Todistajien nimetkin olivat paperissa.Sitten testamentin jättänyt pariskunta kuoli, ja omaisuuden jakamisen hetki koitti.Sisko, joka oli lapsineen jäämässä vaille omaisuutta, moitti testamenttia. Hän perusti moitteensa siihen, ettei testamentista käynyt ilmi todistajien samanaikainen läsnäolo allekirjoitushetkellä.Muotovaatimusten mukaan kahden todistajan on oltava samaan aikaan läsnä ja allekirjoittamassa, kun testamenttia tehdään.Todistajia ruvettiin etsimään. Sen piti olla helppo nakki – olivathan hekin samassa hoitolaitoksessa. Toinen oli kuitenkin jo kuollut ja toinen dementoitunut, eikä hän edes tiennyt missä oli.Suuri varallisuus jaettiin lopulta kaikkien sisarusten kesken. Jako oli katkera pala niille sisaruksille, jotka tiesivät, mitä testamentin tekijät todella olivat tarkoittaneet, kun halusivat jättää yhden siskon ulkopuolelle.Täti oli jo lähes 90-vuotias. Hänellä ei ollut perillisiä.Täti teki testamentin tutulle naapurin miehelle. Seuraavana päivänä täti henkäisi yllättäen viimeisen kerran ja kuoli.Testamentin toisena todistajana oli testamentin saajan sisko.Testamentti ei täyttänyt muotovaatimuksia.Vainajalla oli ollut sisko ja tällä puolestaan oli lapsia, jotka olisivat olleet perillisiä, mutta kun oli olemassa se testamentti.Vainajan varallisuus oli noin 200 000 euroa. Pesän arvo oli niin merkittävä, että siskon lapset siitä kiinnostuivat.Osa siskon lapsista moitti testamenttia, mutta osa ei siihen lähtenyt ja he siten hyväksyivät testamentin.Testamenttia moittineet nostivat riitakanteen ja he voittivat jutun lakituvassa.Pesän varallisuuden osapuolet pistivät tasan. Toisen puolen sai testamentin perusteella vainajan naapuri ja toisen puolen kanteen nostamiseen osallistuneet sisarenlapset.Testamentin hyväksyneet eivät saaneet varallisuudesta mitään.Kolmen sisaruksen kuolleelta äidiltään saama omaisuus johti riitaan.Syyllinen riitaan oli tytär, joka oli hoitanut äitiään, mutta hoitanut samalla äitinsä pankkitilit viettämällä holtitonta elämää.Kahta muuta sisarusta kolmannen elämäntyyli harmitti ja harmistusta lisäsi perunkirjoituksessa omaisuuden arvon määrittäminen.Rahat tuhlannut perillinen halusi, että omaisuus arvostetaan mitättömäksi, mutta se ei ollut mahdollista, koska äidiltä jäi sekä omakotitalo että kesämökki.Tuhlaritytär tavoitteli omaisuuden aliarvostamisella mahdollisimman pientä veroa, jonka hänkin joutuisi maksamaan, tässä tapauksessa jo etukäteen tuhlaamistaan äitinsä rahoista.Asia saatiin oikeille raiteille, kun asiantuntija arvioi kiinteistöjen todellisen arvon.Sisarusten huonot välit eivät tapahtuneesta tulleet yhtään paremmiksi.