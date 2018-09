Kotimaa

Rahaa piisasi, mutta miehen mielestä oli tuhlaamista syödä ikinä ravintolassa – perheenäiti avautuu

Meillä tulee riitaa lapsenvaatteista. Siitä tulee sanomista, sillä se on mieheni mielestä turhaa.

Suomalaiset riitelevät rahasta enemmän kuin muut

Meillä tulee riitaa lapsenvaatteista. Siitä tulee sanomista, sillä se on mieheni mielestä turhaa.

Pihiyteen voi liittyä myös halu hallita taloudellisesti muuta perhettä.

Alla on suomalaisten lapsiperheiden vanhempien kertomuksia siitä, millaisista asioista perheen rahankäytössä tulee riitaa. Sitaatit ovat Anniina Kaittilan väitöskirjaansa varten tekemistä haastatteluista.

