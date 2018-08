Kotimaa

51-vuotias perheenisä syyllistyi karmivaan tekoon Seinäjoella





Amerikkalainen perheenisä sytytti perheen omakotitalon palamaan Seinäjoella 21.9.2017. Kello oli noin puoli yhdeksän aamulla.Miehen lisäksi tapahtumien aikaan talon sisällä olivat hänen avopuolisonsa, sekä pariskunnan 6-vuotias tyttö ja 3-vuotias poika. Savusukeltajat löysivät perheenäidin ja tytön tajuttomina makuuhuoneesta. Heidän sydämensä olivat pysähtyneet.Elvytyksistä huolimatta perheenäiti menehtyi. Sen sijaan tytär saatiin elvytettyä henkiin, mutta hän sai vakavan aivovaurion. Lääkärien arvioiden mukaan edellytykset toipumiseen ovat huonot.Perheenisä ja poika kävelivät itse palavasta talosta. Poika selvisi fyysisiltä vammoilta, isä sai palovammoja.Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden perjantaina antaman välituomion mukaan miehen syyllisyydestä ei jäänyt epäselvyyttä. Mies käytti palon sytyttämisessä bensiiniä, jota hän valeli autotallin lattialle ja asuinhuoneistoihin.– Kukaan perheen ulkopuolinen henkilö ei ole sytyttänyt paloa.– Tapahtumahetkellä (miehen) päällä olleesta takista, housuista, paidasta, kengistä, alushousuista ja kädessä olleesta rannekkeesta on löytynyt samaa bensiinissä olevaa hiilivetyseosta, kuin autotallin lattialla.– Käräjäoikeus pitää ilman järkevää epäilyä selvitettynä, että (mies) on tulipalon sytyttäjä, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus toteaa.Oikeus antoi merkittävää painoarvoa myös 3-vuotiaan lapsen kertomukselle, jonka mukaan poika näki, miten hänen isänsä sytytti palon.– Isillä oli tulitikkuja.– Isi käänsi tulen päälle oikeasti.– Hän laittoi ansoja tulelle.– Sitten ne laittoivat ansat räjähtämään. Sitten hän sanoi ohhoh, poika totesi.– Vaikka lapsen kertomuksen yksityiskohdissa on puutteita ja epätarkkuuksia, on hän kuitenkin itse pääasiasta eli tulen sytyttäjästä kertonut yksiselitteisesti, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus kirjoittaa.Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä tuhopoltosta.Oikeus ottaa rikosnimikkeisiin kantaa vasta sen jälkeen, kun miehen mielentilatutkimus on valmistunut.Oikeus piti sitä kuitenkin selvänä, että miehen tulipalon sytyttämisen seurauksena hänen puolisonsa kuoli, 6-vuotias tytär sai vakavan aivovamman, minkä lisäksi hänen 3-vuotias poikansa joutui hengenvaaraan.– Asian käsittelyä jatketaan (miehen) mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen. Jatkokäsittelyssä käräjäoikeus ottaa kantaan, mihin rikoksiin (mies) on syyllistynyt sekä rangaistusseuraamukseen ja korvausvelvollisuuteen, oikeus toteaa.ei myöskään täysin selvinnyt miehen motiivi tuhopoltolle.Oikeus piti sitä mahdollisena, että mies ja hänen kumppaninsa olisivat riidelleet siitä, että lapset olivat saaneet hiljattain ennen paloa Suomen kansalaisuuden. Kinaa on saattanut aiheuttaa myös yritys, jossa kaksikko työskenteli.– Yritys ei ole tuottanut tulosta ja se on toiminut pitkälti (naisen) vanhempien rahoituksen turvin. Täyttä varmuutta (miehen) motiivista ei kuitenkaan oikeudenkäynnissä ole saatu selville, oikeus kirjoittaa.