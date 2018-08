Todella lämmin ilmamassa pyörii Valko-Venäjän yllä – yltääkö se Suomeen? ”Helteen mahdollisuutta ei voi poissulkea”

Kotimaa

Todella lämmin ilmamassa pyörii Valko-Venäjän yllä – yltääkö se Suomeen? ”Helteen mahdollisuutta ei voi poissu

Kesäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hellettä





Helleraja

Lähipäivät

Lämpötilat