Kotimaa

Sunnuntaina lämpötila kohoaa yli 20 asteen suuressa osassa maata

Muualla maassa sää on pääosin poutaista. Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, Lapissa on aurinkoisempaa.Päivälämpötila on lähellä 20 astetta ja Lapissa noin 15 astetta.Lauantaina sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Aurinkoisinta ja poutaisinta sää on Pohjanmaalta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella.Päivälämpötila kohoaa edelleen 20 asteen tuntumaan ja Lapissa noin 15 asteeseen.Sunnuntaina sää muuttuu aurinkoisemmaksi ja poutaisemmaksi koko maassa. Idässä tulee vielä jokunen iltapäiväkuuro.Sää hieman lämpenee ja iltapäivällä 20 astetta ylittyy suuressa osassa maata.