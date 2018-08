Kotimaa

IS paljastaa: Tällaisia ovat hallituspuolueiden "lahjalistat" – panivat jakoon 50 miljoonaa euroa

Ilta-Sanomien

Kokoomus

Keskustan

Vanhasen

Budjettiriihen

Sinisten lista:

Sotilastiedustelulaista Puolustusvoimille aiheutuviin kertaluonteisiin laite- ja tietojärjestelmäkustannuksiin 3,77 milj. euroa

Vähimmäismääräisen sairauspäivärahan omavastuun poisto (55pv) 4,4 milj. euroa

Poliisin henkilömenot ( Reuna-alue) 3,3 milj. euroa

Avustus Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -ohjelmiin 3,5 milj. euroa

Kokoomuksen lista:

Uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen ensi vuodelle 10 milj. euroa

Panostus lähipoliisiin ja ennaltaehkäisevään toimintaan 2,5 milj. euroa

Kehitysyhteistyön liikekumppanuus-ohjelma 1,5 milj. euroa

Lisämääräraha pääradan suunnitteluun 1 milj. euroa

Keskustan lista:

Sovittelutoiminta 0,15 milj. euroa

Hankintalain koulutus liittyen vammaispalveluiden kilpailutukseen 0,3 milj. euroa

Naisjärjestöt 0,05 milj. euroa

Sosiaali- ja terveystiedon toissijaista käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot 1,5 milj. euroa

Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaan 0,7 milj. euroa

Liikenteen turvallisuus ja kelirikkopaketti 4 milj. euroa

Terveet tilat 0,2 milj. euroa

Digituki AUTA-toimintamallin rahoitukseen 0,3 milj. euroa

Metsähallituksen luontopalvelut 1,7 milj. euroa

YM:n kansainvälisen toiminnan vahvistaminen 0,3 milj. euroa

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhanke 1 milj. euroa

Susitutkimus ja -seuranta 0,3 milj. euroa

Yksityistiet 5 milj. euroa

Kuljetustuki 1 milj. euroa

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi 1,5 milj. euroa

Seutukaupungeille alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen momentille 3 milj. euroa