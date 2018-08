Kotimaa

51 ihmistä sai tamperelaisesta ravintolasta noroviruksen – Nyt tartunnan alkulähde on selvinnyt

Tampereen

Herkästi

keskustassa sijaitsevassa ravintolassa 8.–9. elokuuta lounastaneita asiakkaita sairastui vatsatautiin, ja nyt epidemian syy on saatu selvitettyä. Asiasta tiedottaa Tampereen kaupunki.Vatsataudin syyksi varmistui norovirus, jota epäiltiin jo heti tartuntojen tultua ilmi.Sairastuneita todettiin lopulta kaikkiaan 51. Oireina heillä oli kuumetta, ripulia, oksentelua ja pahoinvointia. Sairastuneet olivat etupäässä kahdesta eri työporukasta. Henkilökunnan jäsenistä viruksen sai kolme. Lisäksi jotkut sairastuneiden perheenjäsenistä olivat saaneet tartunnan.Tampereen kaupungin julkaiseman tiedotteen mukaan norovirus vaikuttaa levinneen ravintolan asiakkaisiin ja henkilökuntaan ”ulkopuolisen tahon, ehkä jonkun asiakkaan kautta”. Tiedotteessa kerrotaan, ettei kyseessä todennäköisesti ollut elintarvikevälitteinen epidemia, kuten aluksi epäiltiin. Lounaalla tarjoiltiin tartuntapäivänä lohisalaattia, mutta lohesta tai muistakaan ravintolan elintarvikkeista ei löydetty merkkejä noroviruksesta.Ravintolan tehtiin epidemiaepäilyn johdosta tarkastus heti tiistaina 14.8.2018, kun asia tuli ympäristöterveysyksikön tietoon. Tarkastuksessa käytiin läpi elintarvikkeiden käsittelyä, tilojen ja välineiden kuntoa sekä soveltuvuutta, puhtautta, henkilökunnan toimintatapoja ja hygieenisyyttä sekä omavalvonnan toimivuutta.tarttuva norovirus on yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja Suomessa.Se tarttuu hyvin herkästi pintojen ja elintarvikkeiden välityksellä sekä ihmisestä toiseen kosketustartuntana. Viruksen itämisaika on 12–48 tuntia ja oireet kestävät yleensä 1–3 vuorokautta.Hyvä käsihygienia on erittäin tärkeää taudin leviämisen ennaltaehkäisyssä. Virus tarttuu helposti käsien välityksellä esimerkiksi pöytiin, ovenkahvoihin tai aerosolina oksennuksen mukana. Myös tietokoneen näppäimistö ja kaukosäädin ovat otollisia paikkoja virukselle. Jo pieni määrä virusta riittää tartuntaan.