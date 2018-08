Kotimaa

Halla-aho perussuomalaisten vaihtoehtolaskelmien puuttumisesta: ”Poliitikkojen ei pidä leikkiä virkamiehiä”

esitteli tänään omia vaihtoehtojaan, hintalaput ja laskelmat puuttuivat.Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon https://www.is.fi/haku/?query=jussi+halla-ahon (ps) mukaan perussuomalaiset ei ole hintalappujen perään.– Totta kai meillä on suunnitelma. Poliitikkojen ei pidä leikkiä virkamiehiä. Tämä on ongelma poliittisessa keskustelussa. Poliitikot kilpailevat siitä, kuka on epäpoliittisin. Yrittävät näyttäytyä laskentatieteen ammattilaisina tai kamreerina. Meillä on virkakunta sitä varten, että he muuttavat lihaksi se, mitä poliittinen tahto määrittelee, Halla-aho vastasi IS:lle kysymykseen vaihtoehtolaskelmien puutteesta.– Meidän pitää päästä normaalin keskustelulaatikon ulkopuolelle, jossa siirrellään pilkkua ja pieniä euromääriä momentilta toiselle. Meidän pitää ajatella Suomen pitkän aikavälin ongelmia. Tarjoamme muutosta siinä ajattelussa, mikä on kestävä tapa saada talous tasapainoon ja mikä on julkisen rahankäytön prioriteetti, Halla-aho sanoi., europarlamentaarikko Halla-aho puhui tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä. Perussuomalaiset haluaa olla suomalaisten edunvalvoja.

Halla-aho

Halla-aho nosti esiin maahanmuuton ongelmien ja kustannusten lisäksi muita puolueen huolenaiheita ja toiveita.Perussuomalaiset tahtoo lopettaa velanoton, keventää pieni- ja keskituloisten verotusta, ja parantaa suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia muun muassa rukkaamalla kunnianhimoisia ympäristötavoitteita.Perussuomalaiset ja Halla-aho tyytyivät esittelemään vaihtoehtojaan ilman omia laskelmiaan.– Työllistymistä ja työllistämistä on pyrittävä edistämään esimerkiksi veroleikkauksin. Herää kysymys, millä veroleikkaukset rahoitetaan.– Mistä nämä rahat otetaan? Mistä Suomi otti tänäkin vuonna sata miljoonaa euroa Ruotsin kautta tulleiden turvapaikkaturistien majoittamiseen? Mistä Suomi ottaa vuosittain yli 350 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaalaisille maksettaviin työmarkkinatukiin ja peruspäivärahoihin? Nämä ovat poliittisia valintoja, Halla-aho sanoi puheessaan.ei siis kertonut, mitä perussuomalaisten vaihtoehdot maksavat ja miten ne vaikuttaisivat talouteen.– Uutta jaettavaa ei synny kuin tuottamalla uutta työtä. Työttömyysongelmaa lähestytään liikaa tukinäkökulmasta tai työttömiä kepittämällä. Pitää parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja keskituloisten ostovoimaa, Halla-aho sanoi IS:lle.– Jos meillä on sisäänrakennettuja ongelmia – kuten väestön ikääntyminen ja kilpailukyvyn heikkeneminen – omaa kuoppaa ei pidä kaivaa syvemmäksi lisäämällä julkisen talouden menoja. Kaikki OECD:n ulkopuolelta tuleva maahanmuutto on Suomelle haitallista, se lisää julkisen talouden menoja. Julkisen talouden ongelmia ei pidä pahentaa maahanmuutolla. Kun puhumme homekouluista, vanhusten hoitamisesta, teiden kunnosta, tappelemme napeista, pikkurahoista, Halla-aho jatkoi.Halla-aho sanoi, että hallitus ei esimerkiksi löydä 50 miljoonaa euroa 800 poliisin palkkaamiseen, mutta vastaanottokeskuksiin löytyy sata miljoonaa euroa.

Jos budjetti on yli 55 miljardia, maahanmuuttoon kuluu 500-700 miljoonaa?

– Olemme laskeneet, että se on 1–2 miljardia. Ei voida määritellä tarkasti maahanmuuton kustannuksia. He aiheuttavat kerrannaisvaikutuksia. Jos meidän hallinto-oikeuden tukkeutuvat siitä, että ne joutuvat käsittelemään kristityksi tai homoksi muuttuneen turvapaikanhakijan uutta hakemusta tai valitusta, niin totta kai tämä aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia, Halla-aho vastasi.Perussuomalaiset kertonee tarkemmin vaaliohjelmistaan lauantaina puolueneuvoston kokouksessa Lahdessa.