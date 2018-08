Risteilyturismi toi vessakaaoksen Helsinkiin – oppaat helisemässä: ”Jos ihmisellä on tarve, mikään muu ei kiinnosta”

Kotimaa

Risteilyturismi toi vessakaaoksen Helsinkiin – oppaat helisemässä: ”Jos ihmisellä on tarve, mikään muu ei kiin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kaikkien aikojen risteilykesä





Kaupunki: Uusia vessoja Sibeliuspuistoon