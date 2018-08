Kotimaa

Suomi mukaan Macronin puolustusaloitteen valmisteluun – Niinistö: Yhteistyö on ”valtava strateginen ase”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005808018.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005802965.html

Macron haluaa vakautta myös Eurooppaa ympäröiville alueille

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005809283.html