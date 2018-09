Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Kuka on nainen ja mitä väliä?

politiikasta, jossa sormi menee suuhun harmailla vyöhykkeillä, vaan politiikasta, jossa kohde on samaan aikaan paha ja helppo, siniset ja perussuomalaiset, kiitos.Ja siniset ja perussuomalaiset. Niitäkin kiinnostaa politiikka ja media, media ja politiikka. Politiikka sillä tasolla, että linssikeitto ja suvivirsi, kun ne haluavat vetää kansan jakolinjat vieläkin erottuvammalla värillä. Media niitä kiinnostaa, koska se vainoaa niitä, vainoaa, kupla, Kallio, Punavuori, polkupyörä, onko kukkahattutäti yhdyssana?viikolla kaikki ovat olleet tyytyväisiä.Ensin Suomen Kuvalehti teki JSN:n puheenjohtajasta Grundströmin Elinasta jutun. Jutussa kerrottiin, kuinka Grundström on yrittänyt käyttää valtaansa väärin, ollut epävarma ja itsevaltainen johtaja, joka arvostelee alaistensa pukeutumista, eli 70-80-lukulainen arvojohtaja ilman alkoholiongelmaa ja penistä.Penis! Se alkoikin nopeasti kasvaa supattelevissa some-piireissä ongelmalliseksi. Kun sitä ei tässä ollut. Että miksi hyökätään naisen kimppuun, kun olisi miehiäkin, jotka eivät osaa johtaa? Miksi juuri Elina, kun muitakin olisi? Eli saatiin puhua samaan aikaan mediasta (Elina) ja mediasta (Elinan vaino), helppoa ja ihanaa.Perussiniset vielä heräilevät lihamukeistaan, mutta pian lukenein heistä siteeraa itseään ja käyttää sanoja ”kukka”, ”hattu”, ”täti”.päästiin politiikkaan sen tärkeimmässä muodossa eli siinä, jossa perussininen jää jostain kiinni.Jyväskylän yliopisto julkaisi selvityksen, jonka mukaan Huhtasaaren Lauran akateeminen sivistys ei ollutkaan niin korkealla kuin ilmeisesti kaikki luulivat, vaan opinnäytetyön pohdintaluvusta 80 prosenttia oli kopioitu muilta.80 prosenttia! Toimittajat kopioivat nopeasti kauhunsa vierustovereiltaan ja kaikki rakastelivat moraalista ylemmyyttään, vaikka periaatteessa opinnäytetyön pohdintaluvut perustuvat sille, että muiden ajattelu simuloidaan akateemisten sääntöjen sisällä omaksi pohdinnaksi, ja kun Heidegger kirjoitti jotain, opinnäytteessä lukee ”Heideggerin mukaan” ei ”tuli tuossa juuri lypsyjakkaralla mieleen”.Totuuden jälkeisen ajan airut ei sovitusta kielipelistä välittänyt, vaan oikoi mutkia päästäkseen nopeammin umpikujaan, jossa sen pitäisi nyt pyytää anteeksi toimittajilta, jotka eivät koskaan anna sille anteeksi.Keskustelun kuohuessa perussuomalaiset käänsivät kylkeään, sanoivat ”vaino” ja nukahtivat uudestaan. Kukaan ei ottanut puheeksi sitä, että Huhtasaaren kimppuun hyökättiin, koska hän oli nainen.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.