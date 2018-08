Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa kuurosateita ja lämmintä

Sadekuuroja tulee yleisesti maan itäosassa, paikoin voi myös ukkostaa. Päivällä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.Aurinkoisinta ja poutaisinta sää on länsirannikolla sekä Lapissa. Lapissa etelätuuli on kohtalaista, tuntureilla navakkaa.Päivälämpötila on 18 - 22 astetta, sateisilla alueilla hieman alempi.Perjantaina sää on edelleen epävakaista. Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja, todennäköisimmin maan keskiosasta Kainuuseen ja Koillismaalle ulottavalla alueella. Lapissa sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista.Päivälämpötila on maan itäosassa yli 20 astetta, länsiosassa hieman alle 20 astetta ja Lapissa noin 15 astetta.Lauantaina säässä ei suuria muutoksia tapahdu. Pilvisyys on vaihtelevaa ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Itärajalla voi kiertyä voimakkaampia ukkoskuuroja kaakosta.Päivälämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin, Lapissa ollaan 15 asteen vaiheilla.