Kerrostalon saunaosasto paloi Kuusamossa, koko rakennus evakuoitiin 29.8. 23:48

Kuusamossa nelikerroksisen kerrostalon saunaosastolla syttyneen tulipalon takia arviolta noin 15 ihmistä on jouduttu evakuoimaan, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Päivystävän palomestarin mukaan ainakin kolme ihmistä on viety terveyskeskukseen tarkastettavaksi mahdollisen savulle altistumisen takia.



Paikalla on meneillään jälkisammutustyöt. Selvityksessä on, pääsevätkö evakuoidut yöksi koteihinsa vai onko asukkaille järjestettävä tilapäismajoitus.



Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Pelastuslaitoksen mukaan kellarikerroksen saunaosasto on kärsinyt pahoja vaurioita.



Hätäkeskus sai ilmoituksen Maaseläntiellä syttyneestä palosta noin kaksikymmentä vaille yhdeksän illalla.