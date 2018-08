Kotimaa

Kommentti: Macronit hurmasivat – silti jotain mätää Ranskan maalla





Hankala herra Hulot

Yhtä kovat miehet kulkivat viimeksi Euroopan kaduilla toisen maailmansodan aattoina. Tämä aika ei ole enää sopiva hyvää tarkoittaville herra Huloteille.

Niinistö osaa pelata