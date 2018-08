Kotimaa

Yllätystarkastus paljasti: Kehitysvammaisia pidetty häkkisängyissä Pohjois-Karjalassa

Paikallisen verstaan valmistamia

Kehitysvammaisten laitos- ja asumisyksiköissä Pohjois-Karjalassa on käytetty häkkisänkyjä, kertoo eduskunnan oikeusasiamies. Häkkisänkyjä löytyi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä (Siun Sote) yllätystarkastuksessa.Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea CPT on todennut, että häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana ja niiden käyttö on lopetettava välittömästi, oikeusasiamies huomauttaa. Oikeusasiamies kehottaa, että käytöstä on luovuttava ja tilalle etsitään muita ratkaisuja.Häkkisänkyjä löytyi eri yksiköistä useita. Oikeusasiamies kertoo, ettei vastaavanlaisia sänkyjä ole aiemmin havaittu tarkastuksilla. Yksi paikallisen verstaan valmistamista sängyistä oli käytössä 7-vuotiaalla lapsella. Tarkastuskäynnillä oikeusasiamiehen kanslian virkamiehille kerrottiin, että lapsella on vaikeahoitoinen epilepsia ja kohtausten aikana on vaarana, että hän putoaa sängystä.Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan rajoittavien välineiden sijaan tulee kuitenkin käyttää ensisijaisesti muita keinoja aina, kun se on mahdollista, oikeusasiamies huomauttaa.Valiokunnan kehitysvammalain muutoksen yhteydessä antaman lausunnon mukaan voidaan käyttää esimerkiksi matalaa ja leveää sänkyä tai sänkyä, jonka korkeutta voidaan säätää sähköisesti.Oikeusasiamies pyytää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää ilmoittamaan syyskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy asiassa.