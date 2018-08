Kotimaa

Lahden ja Riihimäen välinen junaliikenne palannut normaaliksi

Lahden ja Riihimäen välinen junaliikenne palannut normaaliksi 29.8. 9:27

Häiriö Lahden ja Riihimäen välisessä lähijunaliikenteessä on ohi, ja junaliikenne on palannut normaaliksi, kertoo Liikennevirasto.



Järvelässä havaittiin yöllä sähköratavaurio, minkä takia G-junien liikenne korvattiin aamulla Lappilan ja Herralan välillä korjaustöiden ajan busseilla. Vaurio on korjattu, kertoi Liikennevirasto aamulla puoli yhdeksän jälkeen.



Riihimäen päässä häiriö saattoi vaikuttaa jatkoyhteyksiin. Liikenne Riihimäeltä Tampereen ja Helsingin suuntaan kulki normaalisti.