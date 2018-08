Kotimaa

Lämmin sää jatkuu viikonloppuun asti

Länsi-Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikot kuurosateet ovat mahdollisia. Jokunen sadekuuro voi tulla myös Pohjanmaan rannikolla.Lapissa etelätuuli on kohtalaista, muualla maassa kaakonpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa.Sää on melko lämmin. Päivälämpötila on aurinkoisilla paikoilla 18 – 22 astetta ja Lapissa 15 - 20 astetta.Torstaina maan länsiosassa, ja päivällä vielä myös maan pohjoisosassa on poutaa ja osin aurinkoista.Maan itäosaan saapuu kaakosta sadealue. Iltaa kohden sade leviää myös suureen osaan Pohjois-Pohjanmaata sekä Itä-Lappiin. Myöhään illalla toinen sadealue lähestyy Lappia lännestä.Etelän ja idän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Lapissa navakkaa.Päivälämpötila on lännessä Oulun seutua myöten noin 20 astetta, idässä ja Lapissa 14 - 17 astetta.Perjantaina suuressa osassa maata tulee paikoin sateita ja sää on enimmäkseen pilvinen. Lapissa sää poutaantuu päivällä luoteesta alkaen ja muuttuu selkeämmäksi.Päivälämpötila on enimmäkseen 15 - 18 astetta.