Vedenkeittokehotus laajeni Joutsassa – 4000 ihmisen keitettävä talousvetensä

Kotimaa

28.8. 18:08

Keski-Suomessa Joutsan Leivonmäen taajamaa koskenut talousveden keittokehotus laajeni tiistaina koskemaan Joutsan Vesihuollon asiakkaita myös muualla Joutsassa ja Luhangalla.

Joutsan Vesihuollon mukaan keittokehotuksen piirissä on 4 000 ihmistä, kun aiemmin se koski noin 500 ihmistä.



Talousveden laatu on näytteiden perusteella heikentynyt myös muualla kuin Leivonmäen taajaman ja Kivisuon vesiosuuskunnan alueella. Keittokehotuksen piiriin on lisätty Joutsassa Pappisten, Tammihaaran-Savenahon, Uimaniemen ja Pohjois-Hartolan vesiosuuskunnat. Luhangan kunnassa vesi tulee keittää Luhangan vesilaitoksen ja Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueilla.



Keittokehotus on voimassa toistaiseksi.



Vedenjakelupisteitä perustettiin tiistain aikana Leivonmäen lisäksi Tammijärvelle sekä Joutsaan ja Luhankaan.