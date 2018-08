Kotimaa

Helena Petäistön kolumni: Macron on mukavuusalueensa ulkopuolella

Macronin kunnianhimoiset Eurooppa-kaavailut ovat myrkkyä niin Suomen kuin Tanskankin nykyhallituksille.

Siinä pääsee pohjoinen insinöörikansa loistamaan Ranskan uuden Aurinkokuninkaankin silmissä.