Isän epäiltiin pahoinpidelleen 7-vuotiasta lastaan ruotsinlaivalla – video näyttää, mitä tax-free-osastolla tapahtui

Kotimaa

Isän epäiltiin pahoinpidelleen 7-vuotiasta lastaan ruotsinlaivalla – video näyttää, mitä tax-free-osastolla ta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän

Kohua aiheuttanut episodi tapahtui Silja Symphony -aluksen tax-free-osastolla 25. kesäkuuta.Laiva oli matkalla Helsingistä Tukholmaan, ja tapahtuma-aikaan, iltakahdeksan maissa se oli Hangon kohdalla.Laivalla ollut nainen huomasi, miten ”raivon vallassa” ollut mies rupesi huutamaan ja kiroamaan suomeksi. Mies oli liikkeellä naisen ja kolmen lapsen kanssa.Silminnäkijän arvion mukaan mies oli hermona siitä, että miehen 7-vuotias lapsi oli juossut kaupassa.– Sitten näin, miten mies löi poikaa ihan täysillä selkään tai takapuoleen. Se poika ihan lennähti eteenpäin, nainen kertoi tuoreeltaan tapahtumien jälkeen IS:lle.teki asiassa myös rikosilmoituksen, ja poliisi ryhtyi tutkimaan asiaa. Pirkkalassa asuvaa 43-vuotiasta perheenisää epäiltiin lapsensa lievästä pahoinpitelystä.Teko tallentui laivan valvontakameralle, ja poliisi kävi tallenteen läpi. Myös IS sai kameratallenteen haltuunsa. Video on nähtävissä tämän artikkelin yhteydessä.– Valvontakameran kuvan perusteella on todettavissa, että kyseessä on ennemmin taputtaminen takapuolelle kuin lyöminen, poliisin papereissa lukee.Videolta on nähtävissä, että poika itkee ”taputtamisen” jälkeen.Poliisin arvion mukaan teko on ”lajissaan vähäinen” ja odotettavissa oleva rangaistus asiassa olisi ollut sakkoa. Kukaan osapuoli ei kuitenkaan vaatinut asiassa vaatimuksia, joten poliisi päätti lopettaa tutkinnan. Siten asia ei etene syyttäjälle syyteharkintaan, eikä myöskään oikeuteen.– Asiassa ei ole muodostunut minkäänlaisia vaatimuksia kenellekään, joten esitutkinta lopetetaan, poliisin viime kuussa kirjoittamassa päätöksessä lukee.