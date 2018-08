Otkes Kuopion onnettomuudesta: Bussin piirturista paljastui ikävä yllätys – ”Hiljentäminen epäonnistui ratkaisevasti”

Kotimaa

Otkes Kuopion onnettomuudesta: Bussin piirturista paljastui ikävä yllätys – ”Hiljentäminen epäonnistui ratkais

Katso alla olevalta videolta, miltä bussi näytti heti turman jälkeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005806042.html

Piirturin

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005806217.html





Onnettomuus hiljensi kuopiolaiset, katso video alta

Kuopion