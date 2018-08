Kotimaa

Yli 22 000 suomalaista saa nimipäivänsä kalenteriin vuonna 2020 – katso 73 nimen listat

Ehtona

Mukana on vanhojen kalenterinimien suomalaisia lempinimiasuja, kuten Iita tai Venni.

Suomenruotsalaiseen

Nimien

Nimipäiväkalenterien

Uudet suomenkielisen kalenterin nimipäivät

Adele

Aida

Bertta

Cecilia

Daniela

Elle

Erin

Fiona

Iita

Inna

Jasmiina

Lila

Luna

Malla

Meea

Minka

Minni

Neela

Selina

Unna

Andreas

Edvin

Elia

Eliel

Felix

Niila

Nikolas

Oskar

Oula

Petja

Petrus

Rene

Teo

Venni

Viktor

Uudet suomenruotsalaisen kalenterin nimipäivät

Amelia

Annina

Ava

Carla

Caroline

Celina

Charlotte

Christine

Claudia

Emmy

Juni

Leona

Lia

Lily

Lova

Meja

Naomi

Nicolina

Noomi

Nova

Ramona

Silja

Stephanie

Tanja

Thelma

Charlie

Colin

Jack

Jasper

Leon

Levi

Malte

Melker

Milo

Mio

Morgan

Neo

Ron