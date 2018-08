Kotimaa

Lämmin poutasää jatkuu etelässä lähipäivien ajan

Myös muualla maassa yksittäiset kuurosateet ovat mahdollisia pilvisyyden vaihdellessa. Poutaisinta on Pohjois-Lapissa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja Lapissa 12 - 17 astetta.Keskiviikkona suurimmassa osassa maata on poutaa pilvisyyden vaihdellessa. Monin paikoin on aurinkoista. Länsi-Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikallisia kuurosateita voi tulla.Etelänpuoleinen tuuli on Lapissa kohtalaista, muualla maassa on heikkotuulista.Päivälämpötila on 18 – 22 astetta ja Lapissa 15 - 20 astetta.Torstaina etelässä ja idässä on aurinkoista ja poutaa. Maan länsiosassa ja Lapissa sää pilvistyy. Illalla länsirannikolle ja Lappiin saapuu lännestä sateita. Etelänpuoleinen tuuli navakoituu Lapissa.Kahdenkymmenen asteen lämpötiloja mitataan yhä Oulun korkeudella asti, Lapissakin on enimmäkseen 15 - 20 astetta.