Kotimaa

6-vuotiasta poikaa ei päästetty äitinsä hautajaisiin – lastensuojelu perusteli asiaa kirkonkelloilla

Olisimme halunneet pitää hautajaiset intiiminä. Se oli loukkaavaa.

Yhtä lapsista ei päästetty hautajaisiin – syynä kirkonkellot





Meitä satutti ja nöyryytti kaikki se, mitä jouduimme käymään läpi sen lisäksi, että oma lapsemme kuoli.

”Satutti ja nöyryytti”

Lapsiasiavaltuutettu: ”Pystymme parempaan”





Sosiaalityön johtaja: ”Taustalla voi olla monenlaista elämäntarinaa”