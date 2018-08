Kotimaa

Kommentti: Gallian nuori kukko tarvitsee Niinistön opetuksia

Nuori Napoleon

Ranskan nuori ja energinen presidentti kurottaa Euroopan valtikkaa, kun muiden ote siitä kirpoaa.

Viime vuoden sankari

Macronilla sama haaste kuin Putinilla

Suomi voi hyvin lähteä mukaan ei mihinkään

Suomelle on vihjattu, että Ranska voisi kiinnostua Itämerestäkin.

Harmaa leijona ja hermostunut kukko