Kotimaa

Alkoholinhuuruinen vappuaatto sai verisen käänteen Joensuussa – uhrilta leikattiin pala päänahasta

Poliisi on suorittanut kesän aikana esitutkintaa Joensuun Hammaslahdessa vappuaattona tapahtuneen törkeän pahoinpitelyn osalta. Tapauksen esitutkinta on valmistunut ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.Poliisi sai hätäkeskuksen kautta 30. huhtikuuta kello 14.30 ilmoituksen, jonka mukaan yksityisasunnossa tapahtuneessa teossa asianomistajalta oli leikattu teräaseella pala päänahasta irti.Paikalle mennyt poliisipartio tapasi asunnosta uhrin sekä todistajan. Rikoksesta epäilty 28-vuotias mies oli ehtinyt jo poistua paikalta. Uhri toimitettiin paikalta ensihoitoon.– Poliisin suorittamassa alustavassa puhuttelussa paikalla ollut todistaja kertoi tapahtumienkulusta poliisille omat havaintonsa. Myöhemmin suoritetussa kuulustelussa todistajalla ei ollut muistikuvia tapahtumista. Tapauksen asianomistajalla ei myöskään ole muistikuvaa tapahtumista, poliisi kertoo.Poliisin mukaan alkoholilla oli voimakkaasti osuutta tapahtumiin.Poliisi kertoo tavoittaneensa rikoksesta epäillyn myöhemmin esitutkintaan ja hän on ollut pidätettynä tapauksen vuoksi. Rikoksesta epäilty on kiistänyt osuutensa kyseiseen tekoon.