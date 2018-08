Kotimaa

Näin sipoolainen sijoitusjohtaja surmattiin kotiinsa – yksityis­kohdat kertovat poikkeuksellisen kylmästä murh

Piiritys

26 minuuttia asunnossa. Kylmäävä veriteko.2,5 vuotta kypsytettyä katkeruutta. Kahden kuukauden uhrin seuranta.1,5 viikkoa poliisitutkintaa. Läpimurto, laukaukset oven läpi ja epäillyn itsemurha.24. heinäkuuta paljastui Suomen oloissa poikkeuksellinen henkirikos. 49-vuotias sijoitusjohtaja, perheenisä, löytyi erittäin raa’asti ja julmasti surmattuna omasta kodistaan Sipoon Söderkullan Hansaksesta.Uhri oli sidottu ja häntä oli ammuttu kaksi kertaa teloitustyylisesti päähän pienikaliiberisella aseella. Uhrin löysi hänen oma lapsensa.Poliisilla oli käsissään sysipimeä ja harvinaistyylinen henkirikos. Miten on mahdollista, että poliisi pääsi 1,5 viikossa murhasta epäillyn, uhrin entisen alaisen jäljille?Kasarminkadulla päättyi siihen, että 34-vuotias pienestä itäsuomalaisesta maalaispitäjästä kotoisin oleva mies ampui ensin oven läpi kohti poliiseja ja surmasi sitten itsensä ampumalla 2. elokuuta.– Yksi osuma tuli luotiliiviin, mutta paljon pahemminkin olisi voinut käydä. Lähellä oli, ettei poliisiin osunut. Nyt luoti jäi suojavälineisiin. Tiesimme hänellä olevan aseita, joten osasimme varautua, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista kertoo.– Toisaalta epäillyllä ei ole mitään aiempaa rikollista menneisyyttä, joten poliisiin kohdistuneet murhan yritykset tulivat yllätyksenä. Kun hän oli ampunut kohti poliiseja, hänen henkilökohtainen ratkaisunsa ei enää yllättänyt. Tavoite oli kuitenkin se, että hänet saadaan asunnosta kuulusteluihin. Toisin kävi, Minkkinen jatkaa.Epäillyltä löytyi kymmenkunta asetta. Epäilty oli aktiivinen reserviläinen. Aseet olivat ”toimintakuntoisia, nopeasti käden ulottuville saatavissa”.Tutkinta saatetaan päätökseen, mutta oikeudenkäyntiä ei koskaan tule, koska epäilty kuoli.

Kuvitteliko epäilty tekevänsä täydellisen rikoksen?





Ennen

– Ehkä hän alussa kuvitteli niin. Uskon että kun kyse oli fiksusta ihmisestä, hän kuitenkin seurasi tutkintaa uutisoinnin kautta ja osasi odottaa meitä ovelleen, Minkkinen sanoo.kohtalokasta iltaa kukaan asuinalueella ei ollut kiinnittänyt huomiota epäiltyyn alueella. Epäilty oli kuitenkin seurannut uhriaan jo toukokuusta alkaen.– Sellaista tietoa meillä ei tällä hetkellä ole, että uhri olisi tullut tietämään tällaisesta seurannasta. Uhri ei ole myöskään meidän tämänhetkisten tietojen mukaan saanut häirintäsoittoja tai uhkailuja. Teko on käsityksemme mukaan tullut hänelle täytenä yllätyksenä, Minkkinen kertoo.Tuona heinäkuisena iltana epäilty kiinnitti kahden ihmisen huomion.

Oliko se säähän sopimaton sadeviitta vai parveilu uhrin pihapiirin liepeillä?





Poliisi lähti

Uhrin





– Meillä oli kaksi silminnäkijähavaintoa viittamiehestä ja autosta, joka oli nähty uhrin pihan edustalla. Sama auto taltioitui valvontakameraan, missä näkyy auto ja epäillyn profiili. Valvontakamerasta ei pystynyt näkemään auton rekisterinumeroa eikä silminnäkijäkään sellaista muistanut. Valvontakameralla tätä juttua ei olisi ratkaistu.heti alussa tutkimaan uhrin liikkeitä ja tekemisiä, jotta pääsisi tekijän jäljille.– Siinä oli valtava työ. Kysyimme kaikista uhrin työpaikoista, tuleeko heillä mieleen mitään erimielisyyttä työkavereilta tai asiakkailta.Läpimurto tuli salaisista pakkokeinoista ja sähköpostista, jonka epäilty oli lähettänyt entiselle työnantajalleen Ilmariselle. Epäilty irtisanoutui Ilmariselta helmikuussa 2016. Irtisanoutumisen jälkeen hän lähetti yhtiöön sähköpostin, jossa ilmaisi olleensa tyytymätön palkkaansa, tuolloiseen esimieheensä, 49-vuotiaaseen sijoitusjohtajaan ja palkitsemiseen.– Se kirje on hyvin maltillinen. Siitä paistoi lievä pettymys palkkaan ja esimieheen. Ei kirjeessä ollut mitään sellaista, joka olisi voinut ennakoida, että 2,5 vuoden kuluttua kirjeen lähettämisestä tapahtuu tällaista. Ei kukaan normaali ihminen saa tuollaisesta vastoinkäymisestä aihetta mihinkään henkirikokseen. Emme tiedä, kuinka kauan hän on tekoaan suunnitellut, mutta uhriaan hän on seurannut toukokuusta asti, Minkkinen kertoo.asunnossa ei ollut valvontakameraa, mutta muita turvalaitteita kyllä, joista on saatu tietoa henkirikoksesta.– Tiedämme tarkan tuloajan ja lähtöajan. Asunnossa epäilty oli 26 minuuttia. Uskomme, että hän meni asuntoon aseella uhria uhkaamalla noin seitsemän aikaan illalla 23. heinäkuuta. Kamppailun jälkiä asunnossa ei ole. Kukaan ei ole kuullut laukauksia. Epäilemme, että teossa on käytetty äänenvaimenninta, Minkkinen kertoo.Epäilty oli pukeutunut sadeviittaan. Hän oli naamioinut kasvonsa sadeviitan hupulla, jollakin huivilla ja liinalla ja laseilla.

Tuliko uhri tietämään, kuka häntä uhkaa?





Tekijän

– Sitä emme tiedä, kun ei ole enää kumpikaan osapuoli kertomassa, Minkkinen sanoo.Jos epäilty luuli alussa tehneensä täydellisen rikoksen ja käytti siksi suojanaan mm. sadeviittaa, hän erehtyi.– Uhrin asunnosta löytyi epäillyn dna:ta. Kyse on hyvin pienestä määrästä. Se löytyi tarkemmissa tutkimuksissa. Teknistä tutkimusta tehtiin uhrin asunnossa monta päivää, Minkkinen kommentoi.asunnosta löytyi samanlaisia sidontatarvikkeita, joita hän oli käyttänyt uhrin sitomiseen. Sadeviitta löytyi muualta. Epäilty oli jatkanut kylmäävän tekonsa jälkeen aivan normaalisti elämäänsä. Kukaan hänen lähipiiristään ja ystävistään ei aavistanut ennen tekoa, että hän suunnitteli entisen esimiehensä surmaamista.Yksi IS:n haastattelema henkilö kertoi, kuinka miehen ”pokka piti” teon jälkeenkin.Poliisilla ei ole tällä hetkellä tietoa, että epäilty olisi hakenut ennen tekoa esimerkiksi internetistä tietoa surmatavoista. Poliisin esitutkinta on yhä kesken.Epäilty ei jättänyt mitään viestiä omaisilleen ennen omaa itsemurhaansa.– Kyllä tämä teko on sillekin puolelle tullut täytenä järkytyksenä kuten tietysti uhrin omaisille.