Kotimaa

Etelään luvassa kesäisen lämpimiä päiviä

Sateita tulee monin paikoin myös Pohjois-Pohjanmaalla. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja joitain sadekuuroja tulee päivän mittaan.Maan eteläosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista.Illalla koko maassa on poutaa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.Päivälämpötila on enimmäkseen 15 – 18 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta. Yölämpötila on enimmäkseen 5 - 10 astetta ja Lapin pohjoisosassa nollan vaiheilla.Tiistaina lännestä työntyy sateita maan keskivaiheille, myös ukkosta esiintyy. Etelässä on enimmäkseen aurinkoista ja poutaa. Myös Pohjois-Lapissa on poutaa ja osin aurinkoista.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen 15 asteen vaiheille.Yöllä sateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudulle. Muualla maassa on laajalti selkeää.Yölämpötila on suuressa osassa maata 10 asteen tienoilla ja Lapissa 1 - 6 astetta.Keskiviikkona maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle tulee yksittäisiä kuurosateita pilvipeitteen rakoillessa. Idässä ja etelässä on poutaa ja melko aurinkoista. Lapissa on pilvipoutaa.Päivälämpötila on enimmäkseen 20 asteen vaiheilla, Lapissa noin 15 astetta.