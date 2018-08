Kotimaa

Kuvat ja video näyttävät Kuopion turmabussin reitin kuljettajan silmin

Katso videolta turmabussin kulkema reitti.

















Kuopion tuhoisa onnettomuus tapahtui perjantaina, kun Kuopion moottoritiellä pohjoisen suunnasta tullut, tilausajossa ollut linja-auto suistui moottoritien liittymästä junaradalle. Neljä ihmistä kuoli. Turman syy on toistaiseksi tuntematon.Otkesin johtava tutkijamukaan bussin nopeus onnettomuus­risteyksessä oli lähempänä moottoritienopeutta, vaikka sen olisi pitänyt olla noin 0–20 kilometriä tunnissa.Itä-Suomen poliisin tilannekeskus kertoo rampin vaihtuvan loppupäässä liikennemerkin mukaisesti taajama-alueeksi, jossa on viidenkympin nopeusrajoitus. Ennen rampille nousua moottoritiellä on satasen nopeusrajoitus.Liikenneviraston mukaan rampit katsotaan nopeuden muutosalueiksi, joilla ei käytetä erillisiä nopeusrajoituksia.Bussi oli matkalla kylpylähotelli Rauhalahteen, jonne käännytään risteyksessä vasemmalta kaistalta. Bussi ohjautui kuitenkin kulkusuunnassaan oikealle.– Kuljettaja oli huomannut, ettei risteykseen ajo tule onnistumaan ja tehnyt parhaansa. Bussi oli ohjattava jonnekin, ja sekään ei onnistunut, Valonen kertoo onnettomuudesta.