Kotimaa

Tutkija pitää edelleen mahdollisena, että Kuopion turmabussin kuljettajalta menivät kaasu ja jarru sekaisin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005804380.html

Yllä olevalla videolla näkyy Kuopion turmabussin käyttämää reittiä.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Valonen





Valonen

Valonen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005804508.html