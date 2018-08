Kotimaa

Vieras suivaantui teoksen ”halventavasta ja rasistisesta” nimestä Turun taide­museossa – nyt teoksen vieressä

Hankalasti tulkittavia teoksia

Hänen teoksiaan on hankala tulkita, sillä niissä näkyy esimerkiksi hakaristejä, mutta ne eivät silti ole kannanotto kansallissosialismin puolesta.

Teoksen poistaminen ei vaihtoehto

Haluamme esittää taiteen koko kuvan, ja kaikkia ei voi aina miellyttää. Ennakkosensuuri tai itsesensuuri eivät mielestäni kuulu tähän päivään.