Yksi Kuopion bussiturmassa loukkaantunut siirretty teho-osastolta vuodeosastolle – kaikkien tila vakaa





Neljä

Kuopion perjantaisen bussiturman vuoksi hoidettavana olevien yhdeksän potilaan tilanne on vakaa, tiedottaa Kupion Yliopistollinen Sairaala (KYS). Teho-osastolla on enää kolme potilasta, kun yksi siellä ollut potilas siirrettiin vuodeosastolle.KYS:iin tuotiin perjantaina onnettomuuden jälkeen yhteensä 19 potilasta, joista lauantain aikana pystyttiin kotiuttamaan kymmenen. Yhdeksästä jäljelle jääneestä kolme on siis nyt tehohoidossa ja kuusi vuodeosastolla.KYS kertoo, että se lopettaa aktiivisen tiedottamisen bussiturman potilaiden voinnista tähän, koska potilaiden tilanne on vakiintunut.ihmistä kuoli ja useita loukkaantui perjantaina Kuopiossa, kun linja-auto poistui moottoritieltä Jynkän ja Kolmisopen liittymästä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja suistui liittymästä junaradalle. Linja-auto putosi noin 7–10 metrin matkan kyljelleen.Linja-autossa oli 21 ihmistä, joka olivat matkalla Kalixista Pohjois-Ruotsista Kuopioon hotelli Rauhalahteen. He olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla.Linja-autossa ja uhrien joukossa oli Suomen ja Ruotsin kansalaisia.