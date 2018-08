Kotimaa

KYS kertoo tänään Kuopion bussiturmassa loukkaantuneiden tilasta

Tapahtumien kulkua

Linja-auton

Kuopion yliopistollinen sairaala kertoo tänään sunnuntaina Kuopion linja-autoturmassa loukkaantuneiden tilasta. Sairaala on kertonut tiedottavansa asiasta kello 12.Lauantai-iltana neljä loukkaantunutta oli yhä tehohoidossa ja viisi hoidossa vuodeosastoilla.Perjantaisessa onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä, kolme naista ja yksi mies. Heistä kaksi oli Ruotsin kansalaisia, yksi Suomen kansalainen ja yksi molempien maiden kansalainen.Tilanne sai alkunsa, kun linja-auto poistui moottoritieltä Jynkän ja Kolmisopen liittymästä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja suistui liittymästä junaradalle. Linja-auto putosi noin 7–10 metrin matkan kyljelleen.Linja-autossa oli 21 ihmistä, joka olivat matkalla Kalixista Pohjois-Ruotsista Kuopioon hotelli Rauhalahteen. He olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla.selvitetään lähipäivinä lisää muun muassa matkustajien kuulemisten ja ajopiirturin tutkinnan avulla.Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) mukaan turmabussin jarruista ei ole todettu vikaa. Aiemmin linja-autonkuljettajan kerrottiin sanoneen poliisille, että linja-auton jarrut eivät toimineet ja hän oli menettänyt ajoneuvon hallinnan.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan bussin nopeus risteykseen ajettaessa oli jälkien, ajopiirturin ja kuulemisten perusteella suuri.yleiskunto ja renkaiden kunto on Otkesin mukaan ollut hyvä. Bussi oli otettu käyttöön vuonna 2005. Ajokilometrejä sillä oli takanaan vajaat 800 000, joka on linja-autolle tavanomainen. Bussi oli määräaikaiskatsastettu maaliskuussa.Otkesin mukaan tutkinta jatkuu muun muassa kuulemisilla ja faktojen keräämisellä. Onnettomuustutkinta pyritään saamaan valmiiksi puolessa vuodessa.Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja neljänä kuolemantuottamuksena.