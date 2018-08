Miksi Kuopion turmabussin suurta vauhtia ei saatu hidastettua? Otkesin tekninen tutkinta jarruista valmis: ”Ei löytynyt vikaa”

Kotimaa

Miksi Kuopion turmabussin suurta vauhtia ei saatu hidastettua? Otkesin tekninen tutkinta jarruista valmis: ”Ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Nopeus suuri





Loukkaantuneista puolet on päässyt sairaalasta





”Turvavöiden käytöstä oli erityistä hyötyä”