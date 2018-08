Kotimaa

Kuopion linja-autoturman matkustajia puhutettu – poliisi saanut rutkasti lisätietoa tapahtumien kulusta





Poliisi tiivistää onnettomuuden tiedot

Poliisi on jatkanut perjantain Kuopion linja-autoturmassa mukana olleiden matkustajien puhuttamisia lauantaina.Poliisi kertoo, että puhuttamisten avulla on saatu runsaasti lisätietoa tapahtumien kulusta esitutkinnan tueksi. Esitutkinnan ollessa aivan alkuvaiheessa poliisi ei näe tarkoituksenmukaisena avata enempää saamaansa tietoa.Onnettomuutta tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä neljänä kuolemantuottamuksena. Tutkittavat rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.Tilausajossa olleessa linja-autossa matkustanut seurue oli matkalla Kuopioon kylpylälomalle kylpylähotelli Rauhalahteen. Poliisin mukaan onnettomuusbussissa oli 20 matkustajaa sekä kuljettaja.Onnettomuudessa menehtyi neljä henkilöä, jotka olivat 1940- ja 50-luvuilla syntyneitä. Heistä kaksi naista oli Ruotsin kansalaisia, yksi nainen Suomen kansalainen sekä yksi mies Suomen ja Ruotsin kaksoiskansalainen.Poliisin mukaan kaikille menehtyneiden omaisille on saatu ilmoitettua tieto tapahtuneesta.Bussia kuljettanut -51 syntynyt ylitorniolainen mies loukkaantui myös onnettomuudessa.Onnettomuus tapahtui noin kello 14.50 aikaan, kun Kuopion moottoritiellä pohjoisen suunnasta tullut tilausajossa ollut linja-auto suistui moottoritien liittymästä junaradalle.Linja-auto poistui moottoritieltä Jynkän ja Kolmisopen liittymästä. Linja-auto suistui kulkusuunnassaan oikealle ja putosi sillalta päätyen kyljelleen junaraiteille. Ennen liittymästä junaradalle suistumista linja-auto törmäsi viiteen liittymässä olleeseen henkilöautoon. Yhden auton kuljettaja toimitettiin loukkaantuneena sairaalaan.Poliisi tiedottaa omalta osaltaan asiasta seuraavan kerran ensi viikon alkupuolella, ellei onnettomuudesta ilmene aiemmin kiireellistä tiedotettavaa.