Kotimaa

Kuopion bussiturman uhreista neljä edelleen tehohoidossa

Neljän Kuopion linja-autoturmassa loukkaantuneen tehohoito jatkuu edelleen, kertoo Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS).Teho-osastolla on hoidettu yhteensä viittä potilasta, joista yksi aiotaan siirtää päivän aikana vuodeosastolle. Sairaalasta on kotiutunut kaksi potilasta ja viikonlopun aikana kotiutetaan useita lievemmin loukkaantuneita, KYS kertoo.Bussi syöksyi perjantaina iltapäivällä sillalta junaraiteille. Ennen pudotusta linja-auto törmäsi viiteen henkilöautoon. Onnettomuudessa kuoli neljä bussissa ollutta matkustajaa.Poliisi täsmensi tänään, että tilausajossa olleessa onnettomuusbussissa oli 21 matkustajaa sekä kuljettaja. Lisäksi sairaalahoidossa on yhden törmäyksessä vaurioituneen henkilöauton kuljettaja.Potilaille ja omaisille annetaan edelleen psykososiaalista tukea ja kriisiapua. KYS tekee yhteistyötä myös SPR:n ja Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kanssa esimerkiksi sairaalahoidossa olevien vaatetukseen liittyvissä kysymyksissä.Sairaalaan saapui yön aikana potilaiden omaisia, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi omaisille suunnattuun puhelinnumeroon tuli lukuisia yhteydenottoja.Omaisten yhteydenottoihin vastaa nyt KYSin vaihde, jonka numero on 017 173 311. Myös eilen omaisille annetun puhelinnumeron toiminta on siirretty vaihteeseen.