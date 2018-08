Kuopion bussiturmaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena – autossa oli 15 Suomen kansalaista

Kotimaa

Kuopion bussiturmaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena – autossa oli 15 Suomen kansalais

Poliisi on selvittänyt Kuopion eilisessä onnettomuuslinja-autossa matkustaneiden kansalaisuudet. Matkustajista 12 henkilöllä on Suomen kansalaisuus, 7 henkilöllä Ruotsin kansalaisuus ja 3 henkilöllä molempien maiden kaksoiskansalaisuus, poliisi tiedottaa.Poliisi on puhunut lauantaiaamuna onnettomuuslinja-auton matkustajien kanssa Kuopiossa.Yhteensä linja-autossa oli 21 matkustajaa ja kuljettaja.Onnettomuutta tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä neljänä kuolemantuottamuksena.Poliisi kertoo selvittävänsä onnettomuuden mahdollisina syinä teknistä vikaa, kuljettajan liikennekäyttäytymistä ja terveydentilaa onnettomuutta edeltävältä ajalta sekä liikenneolosuhteita.Linja-auto on nostettu viime yön aikana pois junaradalta ja siirretty pois onnettomuuspaikalta jatkotutkimuksia varten.Asiasta lisää hetken kuluttua.